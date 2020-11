Ogni Mattina, scintille tra Parietti e Volpe. Alba: «Non diciamo delle banalità, ti prego» – Video (Di mercoledì 25 novembre 2020) Adriana Volpe Acceso scambio di opinioni ad Ogni Mattina. Protagoniste Adriana Volpe e Alba Parietti, che nel commentare le ultime su Ballando con le stelle (in particolare la polemica attorno alla coppia formata da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro), da ex concorrente evidenzia lo stress psicologico che la gara dello show di Rai1 comporta: “Come tutti i reality, fuori sembra una passeggiata ma è veramente faticoso sia sul piano fisico che sul piano psicologico. Bisogna starci dentro (…) Partiamo da un presupposto -è inutile che mi guardi così- quando uno è in una condizione psicologica di affaticamento e di stress puoi essere anche la figlia di Onassis” spiega Alba alla padrona di casa, che manifesta da subito una certa insofferenza per il discorso ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 25 novembre 2020) AdrianaAcceso scambio di opinioni ad. Protagoniste Adriana, che nel commentare le ultime su Ballando con le stelle (in particolare la polemica attorno alla coppia formata da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro), da ex concorrente evidenzia lo stress psicologico che la gara dello show di Rai1 comporta: “Come tutti i reality, fuori sembra una passeggiata ma è veramente faticoso sia sul piano fisico che sul piano psicologico. Bisogna starci dentro (…) Partiamo da un presupposto -è inutile che mi guardi così- quando uno è in una condizione psicologica di affaticamento e di stress puoi essere anche la figlia di Onassis” spiegaalla padrona di casa, che manifesta da subito una certa insofferenza per il discorso ...

