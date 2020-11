Odiati e illusi dai radical chic | i traditi del sogno americano

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Andrea Indini La deindustrializzazione, la globalizzazione e le droghe: ecco l'America depressa e sconfitta a cui nessuna dà voce. Lo hanno fatto J.D. Vance (con un libro) e Ron Howard (con un film) C'è un'America depressa che il mainstream non si sforza mai di raccontare. È un'America contadina, ai piedi degli Appalachi, che la new economy e la deindustrializzazione hanno messo in ginocchio gettandola in una spirale di povertà e disagio sociale senza precedenti. A ovest, nel Kentuky, è tutta colorata di rosso repubblicano. Lì, il proprio voto, anche dalle ultime elezioni presidenziali, l'hanno dato in massa a Donald Trump. Credono ancora nel miraggio dello slogan "Make America great again" e, al netto della disperazione e della rabbia, hanno ancora la forza di sperare in un futuro migliore. In pochi riescono a spezzare queste catene, ma per i...