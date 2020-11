“O mamma mamma mamma, sai perché…” il Calcio sarai sempre tu (Di mercoledì 25 novembre 2020) E’ morto il Calcio, anche per chi ha sempre pensato che il pallone fosse rettangolare o esagonale. E’ morto il Calcio che rinascerà sempre in quei ricordi indelebili, custoditi dentro un cassetto, con quel VHS impolverato, ricco di poesia e impregnato di magia. La massaia di Napoli che prepara il ragù, che accende la televisione, che non ha mai visto una partita e che non ha bisogno di chiedere. Diego, Diego, Diego. La storia di una città che ha, avrà sempre lo specchietto (davanti mentre fa la barba, dietro mentre guidi, un retrovisore per immaginarlo sempre accanto) con la sua immagine, con la sua foto, con la sua vita che scorre lenta ora che non c’è più. Diego è la tua infanzia che torna, resta, parte, si ferma, riparte e ti accompagnerà sempre. Diego è quella ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 25 novembre 2020) E’ morto il, anche per chi hapensato che il pallone fosse rettangolare o esagonale. E’ morto ilche rinasceràin quei ricordi indelebili, custoditi dentro un cassetto, con quel VHS impolverato, ricco di poesia e impregnato di magia. La massaia di Napoli che prepara il ragù, che accende la televisione, che non ha mai visto una partita e che non ha bisogno di chiedere. Diego, Diego, Diego. La storia di una città che ha, avràlo specchietto (davanti mentre fa la barba, dietro mentre guidi, un retrovisore per immaginarloaccanto) con la sua immagine, con la sua foto, con la sua vita che scorre lenta ora che non c’è più. Diego è la tua infanzia che torna, resta, parte, si ferma, riparte e ti accompagnerà. Diego è quella ...

