Nuovi guai per Grillo junior. C’è un’altra ragazza violentata durante la notte brava nella villa di papà (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nuovi guai per Grillo junior, accusato di stupro di gruppo nei confronti di una studentessa italo-norvegese. Sul figlio del fondatore del M5S pendono nuove ombre. E dettagli inquietanti. Che lo coinvolgono insieme ai tre amici (Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria) agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza sessuale di gruppo. Consumata nell’appartamento di papà Beppe, in Costa Smeralda. Violenza di gruppo, le foto che incastrano Grillo junior Oltre alla vittima che ha denunciato i quattro, infatti, spunta ora una seconda ragazza. Secondo la ricostruzione fornita dal pm di Tempio Pausania, quella sera ci sarebbe stata un’altra amica. Anche lei vittima di violenze. “In particolare – si legge nelle carte – ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 25 novembre 2020)per, accusato di stupro di gruppo nei confronti di una studentessa italo-norvegese. Sul figlio del fondatore del M5S pendono nuove ombre. E dettagli inquietanti. Che lo coinvolgono insieme ai tre amici (Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria) agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza sessuale di gruppo. Consumata nell’appartamento diBeppe, in Costa Smeralda. Violenza di gruppo, le foto che incastranoOltre alla vittima che ha denunciato i quattro, infatti, spunta ora una seconda. Secondo la ricostruzione fornita dal pm di Tempio Pausania, quella sera ci sarebbe stataamica. Anche lei vittima di violenze. “In particolare – si legge nelle carte – ...

