Non c’è mai tempo per la coppia? 5 momenti da ritagliarsi tutti i giorni (Di mercoledì 25 novembre 2020) Se vi sembra di non avere mai abbastanza tempo da condividere con il partner scoprite 5 momenti che dovreste ritagliarvi ogni giorno per creare una nuova intimità. All’inizio è la passione a prendere il sopravvento ma poi subentra la routine che, lentamente, prevarica anche al passione stessa. E’ così che anche le coppie più affiatate L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 25 novembre 2020) Se vi sembra di non avere mai abbastanzada condividere con il partner scoprite 5che dovreste ritagliarvi ogni giorno per creare una nuova intimità. All’inizio è la passione a prendere il sopravvento ma poi subentra la routine che, lentamente, prevarica anche al passione stessa. E’ così che anche le coppie più affiatate L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Inter : Ogni epoca ha avuto un grande numero dieci, poi c'è stato il numero dieci di ogni epoca. Maradona non è stato solo… - borghi_claudio : Tensione??? Cosa c'è da tendere? La riforma del MES è MORTE e il M5S ha già detto chiaro che non la vota, noi manco… - lorepregliasco : Ma davvero qui sopra c'è qualcuno che pensa che 853 morti COVID in un giorno non siano un problema, un dramma? Mah. - mongio80 : @mirkocalemme Il covid non c'è più? - MarinaMasala1 : RT @SalaLettura: Metterò la tua mano in un contenitore per il ghiaccio in cui Non vi sono brividi e me andrò da qui avvolta nella perdita e… -

Ultime Notizie dalla rete : Non c’è Come pensare positivo nei momenti bui della propria vita. Silvestri: “E' l'asso nella manica per ribaltare la situazione” Fortune Italia