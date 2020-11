Nome di donna streaming e diretta tv: dove vedere il film (Di mercoledì 25 novembre 2020) Questa sera, mercoledì 25 novembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Nome di rosa, film del 2018 diretto da Marco Tullio Giordana, e interpretato da Cristiana Capotondi e Valerio Binasco. Ma dove è possibile vedere Nome di donna in diretta tv, replica e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv Il film, come detto, va in onda oggi – mercoledì 25 novembre 2020 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre. Nome di donna streaming live e repliche Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e ... Leggi su tpi (Di mercoledì 25 novembre 2020) Questa sera, mercoledì 25 novembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in ondadi rosa,del 2018 diretto da Marco Tullio Giordana, e interpretato da Cristiana Capotondi e Valerio Binasco. Maè possibilediintv, replica e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv Il, come detto, va in onda oggi – mercoledì 25 novembre 2020 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre.dilive e repliche Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in livetramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e ...

