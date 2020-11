Nome di donna: la storia vera che ha ispirato il film con Cristiana Capotondi (Di mercoledì 25 novembre 2020) La sceneggiatura di Nome di donna, proposta al regista tre anni prima che scoppiasse il caso Weinstein, parla di abusi e molestie contro le donne. Nome di donna, diretto da Marco Tullio Giordana, racconta una storia vera di molestie e abusi nei confronti di una donna che la giornalista, ed in seguito anche la sceneggiatrice del film, Cristiana Mainardi propose al regista tre anni prima che scoppiasse lo scandalo Weinstein. La pellicola racconta la storia di Nina, magistralmente interpretata da Cristiana Capotondi, una ragazza madre che si trasferisce in Brianza al fine di trovare lavoro come infermiera. Riesce a fari assumere in una prestigiosa clinica per anziani facoltosi. ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 25 novembre 2020) La sceneggiatura didi, proposta al regista tre anni prima che scoppiasse il caso Weinstein, parla di abusi e molestie contro le donne.di, diretto da Marco Tullio Giordana, racconta unadi molestie e abusi nei confronti di unache la giornalista, ed in seguito anche la sceneggiatrice delMainardi propose al regista tre anni prima che scoppiasse lo scandalo Weinstein. La pellicola racconta ladi Nina, magistralmente interpretata da, una ragazza madre che si trasferisce in Brianza al fine di trovare lavoro come infermiera. Riesce a fari assumere in una prestigiosa clinica per anziani facoltosi. ...

