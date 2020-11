NO alla violenza sulle donne. Il video dei ragazzi del Gruppo Teatrale 'La Ribalta' di Ravello. (Di mercoledì 25 novembre 2020) Secondo me la donna, e l'uomo, sono destinati a diventare, uguali. In questa nostra epoca, la civiltà si è data un gran da fare, per attenuare certe differenze che erano causa di profonda ingiustizia "... Leggi su gazzettadisalerno (Di mercoledì 25 novembre 2020) Secondo me la donna, e l'uomo, sono destinati a diventare, uguali. In questa nostra epoca, la civiltà si è data un gran da fare, per attenuare certe differenze che erano causa di profonda ingiustizia "...

lauraboldrini : #Feltri e #Libero basta misoginia! Quello che scrivete è una forma di violenza sulle #donne. È inaccettabile che… - LauraPausini : Nessuna donna al mondo merita di provare paura e sapere che durante il lockdown (proprio oggi altri 2 casi in Itali… - francescacheeks : Non esiste una violenza giustificabile, non esiste una violenza per cui possa esserci un’opinione. La violenza è sb… - JessieAdm : RT @MattiaBriga: ??NO ALLA VIOLENZA DEGLI UOMINI SULLE DONNE, sì ad una cultura del femminile, vista non come un nemico da abbattere, ma com… - covidportamivia : RT @nnewangelh: 25 novembre: Giornata contro la violenza sulle donne. (leggete fino alla fine per favore) -

Ultime Notizie dalla rete : alla violenza #Nonseisola, qual è la via della lotta alla violenza sulle donne Il Sole 24 ORE 25 novembre, “Un fiore sospeso contro la violenza sulle donne”, 2 mila fiorai e gerbere rosse in tutta Italia

Al via in tutta Italia l’iniziativa congiunta di FederFiori Confcommercio e Unione Induista Italiana: ogni fioraio donerà 100 gerbere rosse.

Siracusa, Carabinieri in prima linea contro la violenza sulle donne

Oggi 25 novembre, in occasione del “Giornata contro la violenza sulle donne”, i Carabinieri partecipano alla campagna “Orange the World” del Soroptimist International d’Italia, associazione impegnata ...

Al via in tutta Italia l’iniziativa congiunta di FederFiori Confcommercio e Unione Induista Italiana: ogni fioraio donerà 100 gerbere rosse.Oggi 25 novembre, in occasione del “Giornata contro la violenza sulle donne”, i Carabinieri partecipano alla campagna “Orange the World” del Soroptimist International d’Italia, associazione impegnata ...