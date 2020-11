Nizza-Slavia Praga giovedì 26 novembre | ore 21 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Quarto turno della fase a gironi di Europa League ed è quasi un’ultima spiaggia per illa sfida odierna tra le mura amiche contro la capolista del girone C. La squadra di Vieira ha avuto qualche giorno in più di tempo per preparare questa sfida, a seguito del rinvio della gara contro il Marsiglia. InfoBetting: Scommesse Sportive e