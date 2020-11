Nel "caso Battisti" spuntano i partigiani che avrebbero picchiato suo papà Alfiero - (Di mercoledì 25 novembre 2020) Paolo Giordano È l'ora delle rivelazioni che nessuno può smentire o confermare. Povero Lucio... E figurarsi se finiva lì. Ieri è stato rivelato che negli anni Settanta le «veline» dei servizi segreti «attenzionavano» Lucio Battisti, come presunto finanziatore dell'estrema destra. Un ricorso della storia che saltuariamente torna a galla. Ma stavolta lo fa con più virulenza del solito, a dimostrazione che certe leggende non passano mai di moda. Insomma, ieri sul «caso Battisti» hanno parlato in tantissimi, da Gasparri a Red Ronnie fino a Maurizio Vandelli della Equipe 84 e alla per fortuna ristabilita dopo il Covid Iva Zanicchi che ha chiarito alla propria maniera: «Lucio Battisti sovvenzionava l'estrema destra? Lo escludo al mille per mille, ci metto la mano sul fuoco. È solo un voler mettere delle ombre ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 25 novembre 2020) Paolo Giordano È l'ora delle rivelazioni che nessuno può smentire o confermare. Povero Lucio... E figurarsi se finiva lì. Ieri è stato rivelato che negli anni Settanta le «veline» dei servizi segreti «attenzionavano» Lucio, come presunto finanziatore dell'estrema destra. Un ricorso della storia che saltuariamente torna a galla. Ma stavolta lo fa con più virulenza del solito, a dimostrazione che certe leggende non passano mai di moda. Insomma, ieri sul «» hanno parlato in tantissimi, da Gasparri a Red Ronnie fino a Maurizio Vandelli della Equipe 84 e alla per fortuna ristabilita dopo il Covid Iva Zanicchi che ha chiarito alla propria maniera: «Luciosovvenzionava l'estrema destra? Lo escludo al mille per mille, ci metto la mano sul fuoco. È solo un voler mettere delle ombre ...

teatrolafenice : ??.. e così, nel caso lo voleste riguardare, il concerto di ieri tributato a Tchaikovsky e diretto da John Axelrod d… - rtl1025 : ?? 'Nel piano #vaccini tedesco (esistente) fra i primi a vaccinarsi saranno insegnanti. Per scuole aperte. Quello it… - ilpost : L’azienda farmaceutica Purdue Pharma si è dichiarata formalmente colpevole nel caso riguardante la “crisi degli opp… - ChooseLight : RT @rtl1025: ?? 'Nel piano #vaccini tedesco (esistente) fra i primi a vaccinarsi saranno insegnanti. Per scuole aperte. Quello italiano non… - uandarin : RT @rtl1025: ?? 'Nel piano #vaccini tedesco (esistente) fra i primi a vaccinarsi saranno insegnanti. Per scuole aperte. Quello italiano non… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel caso Personale ATA neoimmesso in ruolo come collaboratore scolastico: il periodo di prova in caso di art. 59 Orizzonte Scuola Volkswagen ID.4, il Suv elettrico con super sospensioni

Design a parte, vigoroso e distintivo ma già in sintonia con la gamma elettrica Volkswagen, è il telaio la vera e grande novità del nuovo Suv elettrico. È un telaio a controllo adattivo (DCC), che si ...

Pennsylvania certifica voto, ha vinto Biden. Casa bianca: via libera formale a briefing per il presidente eletto

Donald Trump non molla nella sua battaglia legale, ma incassa oggi un altro colpo che è quasi un macigno sul risultato finale delle elezioni presidenziali statunitensi. Anche la ...

Design a parte, vigoroso e distintivo ma già in sintonia con la gamma elettrica Volkswagen, è il telaio la vera e grande novità del nuovo Suv elettrico. È un telaio a controllo adattivo (DCC), che si ...Donald Trump non molla nella sua battaglia legale, ma incassa oggi un altro colpo che è quasi un macigno sul risultato finale delle elezioni presidenziali statunitensi. Anche la ...