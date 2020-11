Natale, Speranza: "Messa di mezzanotte? C’è il coprifuoco alle 22" (Di mercoledì 25 novembre 2020) Gabriele Laganà Il ministro Speranza ha spiegato che sulla Messa della Vigilia di Natale sarà fatta una valutazione nei prossimi giorni. Incertezze anche su cenoni e orari dei negozi. Nei giorni scorsi il premier Giuseppe Conte, parlando del Natale, aveva invitato gli italiani a trascorrere le ormai imminenti festività in modo diverso pensando più al lato spirituale della ricorrenza religiosa che a quello materiale. "Considereremo la curva epidemiologica che avremo a dicembre ma il Natale non lo dobbiamo identificare solo con lo shopping, fare regali e dare un impulso all'economia. Natale, a prescindere dalla fede religiosa, è senz'altro anche un momento di raccoglimento spirituale", aveva spiegato il presidente del Consiglio parlando in collegamento a "Futura: lavoro, ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 25 novembre 2020) Gabriele Laganà Il ministroha spiegato che sulladella Vigilia disarà fatta una valutazione nei prossimi giorni. Incertezze anche su cenoni e orari dei negozi. Nei giorni scorsi il premier Giuseppe Conte, parlando del, aveva invitato gli italiani a trascorrere le ormai imminenti festività in modo diverso pensando più al lato spirituale della ricorrenza religiosa che a quello materiale. "Considereremo la curva epidemiologica che avremo a dicembre ma ilnon lo dobbiamo identificare solo con lo shopping, fare regali e dare un impulso all'economia., a prescindere dalla fede religiosa, è senz'altro anche un momento di raccoglimento spirituale", aveva spiegato il presidente del Consiglio parlando in collegamento a "Futura: lavoro, ...

