Natale, nuovo dpcm: spostamenti tra regioni vietati. Coprifuoco alle 21 dal 23 dicembre al 10/1 (Di giovedì 26 novembre 2020) Nulla è ancora deciso, nero su bianco. Tanto più che il vertice tra Giuseppe Conte e i capidelegazione della maggioranza previsto per ieri sera è slittato a oggi. Ma il tempo... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 26 novembre 2020) Nulla è ancora deciso, nero su bianco. Tanto più che il vertice tra Giuseppe Conte e i capidelegazione della maggioranza previsto per ieri sera è slittato a oggi. Ma il tempo...

Corriere : ?? Chi sceglierà di andare all’estero per le vacanze natalizie, al ritorno dovrà osservare un periodo di quarantena… - VittorioSgarbi : “Giuseppi” pare abbia intenzione di fare un nuovo Dpcm nell’approssimarsi del Natale. Quindi l’ho chiamato per dirg… - BabboleoNews : #Covid, il direttore del #Galliera #Cremonesi: 'A #Natale il rischio di non rispettare distanziamento è alto. Serve… - ilgiornale : Il governo sta pensando a un nuovo Dpcm per il periodo di Natale e Capodanno. Forse coprifuoco verrà anticipato di… - TfnWeb : Nuovo Dpcm: a Natale spostamenti tra regioni per raggiungere parenti stretti, la Sicilia resta in zona arancione -