Nasce la Milano Duomo Card

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Ildi, miracolo di pietra e di fede nel cuore della città. In questo momento di grande difficoltà per la cultura e per il turismo la Veneranda Fabbrica delha ideato la “” per sostenere il monumento e gli interventi di restauro. Si tratta di unache si può acquistare sul sito.it e, a partire da febbraio 2021, nelle librerie Mondadori limitrofe al. Disponibile in varie tipologie, anticipa grazie alla multimedialità l’esperienza di visita che sarà poi possibile effettuare dal vivo alla riapertura. abr/mrv/red su Il Corriere della Città.