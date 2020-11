Napoli, scomparsa Maradona: le parole del sindaco De Magistris e del governatore della Campania De Luca (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il mondo del calcio a lutto: è scomparso qualche ora fa Diego Armando Maradona.L'ex campione del mondo con la Nazionale argentina e idolo indiscusso dei tifosi del Napoli è stato stroncato da un arresto cardio-respiratorio dopo aver sofferto negli ultimi giorni da crisi respiratorie. In tanti hanno voluto omaggiarlo con un messaggio, tra gli altri anche il sindaco di Napoli, che ha postato le seguenti parole su twitter."Diego, napoletano e argentino, ci hai donato gioia e felicità! Napoli ti ama! Intitoliamo lo Stadio San Paolo a Diego Armando Maradona!!!".Sono arrivate anche le parole del governatore della Campania, Vincenzo De Luca."Unico, irripetibile genialità, il più grande di ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il mondo del calcio a lutto: è scomparso qualche ora fa Diego Armando.L'ex campione del mondo con la Nazionale argentina e idolo indiscusso dei tifosi delè stato stroncato da un arresto cardio-respiratorio dopo aver sofferto negli ultimi giorni da crisi respiratorie. In tanti hanno voluto omaggiarlo con un messaggio, tra gli altri anche ildi, che ha postato le seguentisu twitter."Diego, napoletano e argentino, ci hai donato gioia e felicità!ti ama! Intitoliamo lo Stadio San Paolo a Diego Armando!!!".Sono arrivate anche ledel, Vincenzo De."Unico, irripetibile genialità, il più grande di ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli scomparsa Lo sport piange la scomparsa di Maradona. Napoli a lutto - Sportmediaset Sport Mediaset Maradona: Bassolino, nostro cuore batte di dolore

(ANSA) - NAPOLI, 25 NOV - "Oh mama mama mama ... Anche adesso il nostro cuore batte, ma di tristezza e di dolore, per la sua scomparsa: un bacio, Diego". Così in un post su Facebook, Antonio Bassolino ...

Diego Armando Maradona: la reazione di Salvatore Esposito alla notizia della morte

Salvatore Esposito ha appreso della morte di Diego Armando Maradona durante la nostra diretta Twitch: l'interprete di Genny Savastano in Gomorra si è detto incredulo. La notizia della morte di Diego A ...

