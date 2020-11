Napoli-Rijeka (Europa League, 26 novembre ore 21:00): formazioni, quote, pronostici (Di mercoledì 25 novembre 2020) Anche contro il Rijeka all’andata il Napoli non si è fatto mancare un brivido andando in svantaggio contro i croati per poi vincere 2-1 grazie a Demme e all’autogol di Braut. La situazione nel gruppo F di Europa League è ancora aperta a ogni possibilità con gli azzurri, la Real Sociedad e l’AZ Alkmaar a InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di mercoledì 25 novembre 2020) Anche contro ilall’andata ilnon si è fatto mancare un brivido andando in svantaggio contro i croati per poi vincere 2-1 grazie a Demme e all’autogol di Braut. La situazione nel gruppo F diè ancora aperta a ogni possibilità con gli azzurri, la Real Sociedad e l’AZ Alkmaar a InfoBetting: Scommesse Sportive e

cn1926it : #Rijeka, otto giocatori non partiranno per la trasferta a #Napoli: i nomi - skillandbet : ? #Pronostici Europa League ?? ?? - MondoNapoli : FOTO - Il Rijeka a Napoli, il programma dei croati - - sportli26181512 : #Altrenotizie #calciogiocato Europa League, Napoli-Rijeka: dove vedere il match in Tv e in streaming: Dove vedere N… - Fns11505052 : @solonapoli24 @s_tamburini @TolliVincenzo @sergiolinix @ZZiliani @DiegoDeLucaTwit @molarolandia @NunziaMarciano… -