Napoli: riaprono asili ed elementari, ma al Vomero alcune scuole restano chiuse (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Oggi è il giorno stabilito per la riapertura delle scuole dell'infanzia e delle elementari. Mentre la principale scuola dell'infanzia del quartiere Vomero, la Luigi Vanvitelli, ha riaperto i cancelli, non tutti gli istituti scolastici della zona hanno fatto lo stesso. Avvalendosi dell'autonomia conferita dall'ordinanza regionale, le scuole Morelli, Belvedere e Quarati hanno deciso di non riprendere le attività scolastiche a seguito di un sondaggio effettuato tra i genitori, la maggioranza dei quali ha preferito non riportare i figli a scuola per paura della diffusione del contagio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Zainetti in spalla e mascherine sul viso, così sono rientrati a scuola gli alunni delle prime elementari della scuola 'Vanvitellì, nel quartiere Vomero a Napoli. Ad accoglierli ...

Prosegue lo screening gratuito per alunni e docenti: da oggi possibile prenotarsi con l’app Sinfonia e sul web al sito della Regione Campania ...

