Napoli | lavoro in campo per Osimhen Palestra per Ospina

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Ilsi sta preparando in vista della gara di domani contro il Rijeka in Europa League in programma al San Paolo. Gli azzurri hanno svolto una seduta di allenamento questa mattina: primae poitattico e partitella aridotto. Per, ancora out dopo l’infortunio in Nazionale prima terapia ee poiin. Mentre perin, come si legge nella nota del club. Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.