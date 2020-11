Napoli | Gattuso | ' Non ho litigato con la squadra' Koulibaly | ' Contro la Roma comincerà il nostro campionato'

(Di mercoledì 25 novembre 2020) 'Non hocon la'. Rinofa chiarezza in merito alle tante voci degli ultimi giorni dopo la sconfitta al San Paoloil Milan: 'Ho parlato ai miei giocatori negli spogliatoi ...

sscnapoli : Nella giornata di ieri, su alcuni siti e oggi su alcuni quotidiani, è improvvisamente comparso il racconto, complet… - sscnapoli : ?? | #Gattuso “Orgoglioso di allenare questa squadra. Il Napoli ha un gruppo forte e unito” ??… - FBiasin : Dom: 'Sulle difficoltà del #Napoli influiscono gli stipendi arretrati?'. Risp: 'Firmiamo contratti con cifre import… - gaetanoporto : RT @sscnapoli: ?? | #Gattuso “Orgoglioso di allenare questa squadra. Il Napoli ha un gruppo forte e unito” ?? - Daniele91Nap : @_paolaboh Sono il male del Napoli sui social Loro, don Chisciotte, Tolli e compagnia bella Già avevano fatto il f… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Gattuso

Interviste 25 Novembre 2020 Fonte: Sky Koulibaly: "Il mister sa che siamo al 100 per cento con lui, siamo sempre a sua disposizione come lui lo è con noi" Viviamo un momento di p ...NAPOLI – Rino Gattuso smentisce attriti con i giocatori del suo Napoli alla vigilia della sfida di Europa League contro il Rijeka. Il ko in campionato con il Milan è stato pesante, ma ci sono le poten ...