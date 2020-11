Napoli dichiara lutto cittadino per Maradona e gli intitola lo Stadio San Paolo (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha proclamato il lutto cittadino. La decisione dopo avere appreso della morte di Diego Armando Maradona. Il primo cittadino ha anche proposto di intitolare al “pibe de oro” lo Stadio San Paolo. Intitoliamo lo Stadio San Paolo a Diego Armando Maradona!!!— Luigi de Magistris (@demagistris) November 25, 2020 I tifosi del Napoli hanno acceso decine di lumini votivi nella piazzetta ai Quartieri Spagnoli davanti al murales di Diego Maradona. Nella piazzetta c’è un piccolo bar con decine di foto e magliette di Maradona, davanti al quale I tifosi si raccolgono. Il bar ha acceso in proiettore su cui scorrono le ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il Sindaco diLuigi de Magistris ha proclamato il. La decisione dopo avere appreso della morte di Diego Armando. Il primoha anche proposto dire al “pibe de oro” loSan. Intitoliamo loSana Diego Armando!!!— Luigi de Magistris (@demagistris) November 25, 2020 I tifosi delhanno acceso decine di lumini votivi nella piazzetta ai Quartieri Spagnoli davanti al murales di Diego. Nella piazzetta c’è un piccolo bar con decine di foto e magliette di, davanti al quale I tifosi si raccolgono. Il bar ha acceso in proiettore su cui scorrono le ...

