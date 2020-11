Muore per Covid a 90 anni: i ladri gli svaligiano la casa nel giorno dei funerali (Di mercoledì 25 novembre 2020) Mentre amici e familiari davano l’ultimo saluto ad un 90enne deceduto per Covid durante i funerali, ignoti sono entrati nella sua casa per derubarlo Mentre venivano celebrati i suoi funerali, ignoti gli svaligiavano la casa. Ha dell’assurdo quanto accaduto nella città di Ferentino dove viveva Alessandro Ludovici, 90enne deceduto dopo una dura battaglia contro il L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 25 novembre 2020) Mentre amici e familiari davano l’ultimo saluto ad un 90enne deceduto perdurante i, ignoti sono entrati nella suaper derubarlo Mentre venivano celebrati i suoi, ignoti gli svaligiavano la. Ha dell’assurdo quanto accaduto nella città di Ferentino dove viveva Alessandro Ludovici, 90enne deceduto dopo una dura battaglia contro il L'articolo NewNotizie.it.

RealPiccinini : Uno come Diego non muore mai. Nella testa e nel cuore di tutti i tifosi del mondo il ricordo di quello che ha saput… - mattino5 : In arrivo il nuovo DPCM natalizio: 'Abbiamo detto per sei mesi che bisognava convivere con il #covid e ora siamo an… - HuffPostItalia : A 11 anni subì le angherie della polizia, a 14 Honestie muore di Covid - mantovanimg : @AlfioKrancic Quando uno muore il cuore si arresta per forza.?? - jfktormento : RT @BombeDiVlad: Chi dice che si vive una sola volta, si sbaglia: a #Napoli, con #Diego, hanno vissuto ogni domenica. E chi dice che si muo… -