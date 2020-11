Motorola Moto E7 | smartphone dal prezzo basso ma dalla grande fotocamera

(Di mercoledì 25 novembre 2020)ha sollevato il sipario sul nuovoE7, economico solo nel, ma dotato di caratteristiche interessanti, come l’ampio display da 6,5 pollici, la batteria da 4000 mAh e, soprattutto, laposteriore principale da 48 Mpixel, ereditata dal fratello maggiore E7 Plus. Partiamo dall’aspetto, se vogliamo un po’ datato esteticamente ormai, con delle cornici non esattamente sottili, ai lati ma soprattutto sui due lati corti dello schermo, una scelta poco in linea con le tendenze del 2020, ma forse comprensibile visto che parliamo di un prodotto coninferiore ai 150 euro. Sotto la scocca troviamo invece una configurazione hardware che comprende il processore MediaTek Helio G25, affiancato da 2 GB di RAM e da 32 GB di memoria interna ...

Il cameraphone di casa Motorola, il Moto E7 Plus, si trova oggi in sconto su Amazon a soli 119,90€ al posto dei 169,99€ a cui viene venduto di listino ...