MotoGP, Marc Marquez potrebbe decidere di operarsi per la terza volta entro il 1° dicembre (Di mercoledì 25 novembre 2020) La stagione 2020 di MotoGP è andata in archivio e il campionato ha avuto un esito inaspettato. Sì, perché la vittoria finale dello spagnolo della Suzuki Joan Mir non era certo prevedibile. Un riscontro che ha consentito alla Casa di Hamamatsu di riportare l'iride a 20 anni di distanza dall'ultima volta (Kenny Roberts Jr. nel 2000). Il campionato è stato, però, condizionato da tanti fattori. In primis, la pandemia ha costretto gli organizzatori del Circus della due ruote a cambiare drasticamente la serie di gare prevista. In secondo luogo l'infortunio al braccio destro di Marc Marquez, caduto rovinosamente nel primo round stagionale a Jerez de la Frontera (Spagna), ha influito non poco sull'esito di questo Mondiale. Ebbene, dalla Spagna, giungono alcune indiscrezioni riguardanti il fuoriclasse nativo di Cervera che sta ...

