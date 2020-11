Mostra la foto di un fondoschiena durante mozione su violenza di genere: bufera su esponente di FdI (Di mercoledì 25 novembre 2020) Parma, 25 nov – Nella bufera per un fondoschiena. E’ quanto successo all’esponente di Fratelli d’Italia e coordinatore del partito a Parma Priamo Bocchi, che ieri ha pubblicato su Facebook un fotomontaggio dell’immagine di un sedere all’interno di una schermata della seduta del Consiglio comunale, proprio mentre si discuteva in streaming di violenza sulle donne. E’ stato un hacker Accostando così l’immagine delle due natiche – va detto, maschili – alle foto dei consiglieri comunali su Zoom, aveva corredato il post con una frase-sberleffo sostenendo che un presunto hacker si sarebbe inserito nel sistema informatico dell’Amministrazione comunale. Un fondoschiena per dissacrare L’immagine, che ha causato le riMostranze di alcuni utenti, è stata poi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 25 novembre 2020) Parma, 25 nov – Nellaper un. E’ quanto successo all’di Fratelli d’Italia e coordinatore del partito a Parma Priamo Bocchi, che ieri ha pubblicato su Facebook unmontaggio dell’immagine di un sedere all’interno di una schermata della seduta del Consiglio comunale, proprio mentre si discuteva in streaming disulle donne. E’ stato un hacker Accostando così l’immagine delle due natiche – va detto, maschili – alledei consiglieri comunali su Zoom, aveva corredato il post con una frase-sberleffo sostenendo che un presunto hacker si sarebbe inserito nel sistema informatico dell’Amministrazione comunale. Unper dissacrare L’immagine, che ha causato le rinze di alcuni utenti, è stata poi ...

