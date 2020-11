Morto per Covid il fratello di Iva Zanicchi, aveva 77 anni. Il saluto: “Ti ho amato come un figlio” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Iva Zanicchi, reduce dall’ospedale di Vimercate dove è stata ricoverata per il Covid, annuncia la morte del fratello Antonio. La cantante lo ha salutato con un post sul suo profilo Instagram. Una foto che li ritrae insieme e la frase: “Ciao fratello mio. Ti ho amato come un figlio“. Antonio Zanicchi aveva 77 anni Antonio Zanicchi si è spento, anche lui per Covid, all’età di 77 anni. Pensionato dell’Eni, soffriva di una malattia cardiaca. Anche Iva Zanicchi, 80 anni, era risultata positiva al virus ed era stata ricoverata aggiornando i suoi fan dall’ospedale sulle sue condizioni di salute. La cantante aveva espresso più volte ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 25 novembre 2020) Iva, reduce dall’ospedale di Vimercate dove è stata ricoverata per il, annuncia la morte delAntonio. La cantante lo ha salutato con un post sul suo profilo Instagram. Una foto che li ritrae insieme e la frase: “Ciaomio. Ti houn figlio“. Antonio77Antoniosi è spento, anche lui per, all’età di 77. Pensionato dell’Eni, soffriva di una malattia cardiaca. Anche Iva, 80, era risultata positiva al virus ed era stata ricoverata aggiornando i suoi fan dall’ospedale sulle sue condizioni di salute. La cantanteespresso più volte ...

