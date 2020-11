Morto Maradona | le cause della morte del campione argentino

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Oggi, mercoledì 25 novembre 2020, èDiego Armando. L’ex grandedel Napoli è deceduto in Argentina. Ma quali sono state ledi? Secondo quanto riportano il Clarin e la CNN, ila causa di un arresto cardiaco. L’operazione al cervello Ad inizio novembreè stato operato al cervello. L’operazione, secondo quanto riferito dai medici, andò bene. Leopoldo Luque, medico personale del Diez, rassicurò tutti dopo l’intervento d’urgenza per rimuovere l’edema. “È già sveglio e lucido, ha reagito benissimo”. Chi eraDiego Armando(Lanús, 30 ottobre 1960 – Tigre, 25 novembre 2020) è stato un allenatore di ...

