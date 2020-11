Morto Maradona | la foto di Lapo Elkann | ' Ci sfottevano per le dipendenze | ma tu eri un vero amico'

ilpost : È morto Diego Maradona - SkyTG24 : Calcio, morto Diego Armando Maradona - Guillaumemp : “Dio è morto” : splendida prima pagina dell’Equipe domani. #Maradona - simonedomini : RT @Gazzetta_it: +++E' morto Diego Armando Maradona+++ Fonte @clarincom - FinallyGio459 : RT @FBiasin: È morto #Maradona -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Maradona

La conduttrice: “si faceva in quattro per tutti” Milly Carlucci ricorda Diego Armando Maradona, el Pibe de Oro scomparso all’età di 60 anni per un arresto cardiaco in Argentina. La morte del campione ...«Le lacrime che scendono sul viso sono di colore azzurro e sono lacrime d'amore, non è acqua. In ogni goccia che cade ci sono le vittorie, gli scudetti, la città che ...