Morto il fratello di Iva Zanicchi, l'addio suoi social: 'Ti ho amato come un figlio' (Di mercoledì 25 novembre 2020) 'Ciao fratello mio. Ti ho amato come un figlio', con un messaggio su Instagram, Iva Zanicchi ha annunciato la morte del fratello Antonio, 77 anni, postando anche una foto che li ritrae insieme. L'uomo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 25 novembre 2020) 'Ciaomio. Ti houn', con un messaggio su Instagram, Ivaha annunciato la morte delAntonio, 77 anni, postando anche una foto che li ritrae insieme. L'uomo ...

Adnkronos : Lutto per #IvaZanicchi, è morto il fratello - infoitcultura : È morto il fratello di Iva Zanicchi, era positivo al Covid: “Come un figlio” - infoitcultura : Morto a 77 anni Antonio Zanicchi, fratello della cantante Iva - infoitcultura : È morto il fratello di Iva Zanicchi: 'Ti ho amato come un figlio'. Aveva contratto il Covid - infoitcultura : Iva Zanicchi, il fratello Antonio morto di Covid: si era contagiato insieme a lei. «Ti ho amato come un figlio» -