Morto il fratello di Iva Zanicchi: Antonio aveva contratto il Covid (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nelle ultime ore è Morto il fratello di Iva Zanicchi. Antonio, questo il suo nome, aveva 77 anni e da diverso tempo era cardiopatico. Una terribile notizia per l’aquila di Ligonchio, che pochi giorni fa aveva festeggiato la sua guarigione dal Covid-19 dopo il ritorno dal ricovero in ospedale. Iva Zanicchi era finalmente risultata negativa al virus, ma era l’unica della sua famiglia ad aver debellato l’infezione. Gli altri famigliari, infatti, erano ancora positivi al virus Sars-CoV-2 e proprio per la patologia del fratello la cantante di Zingara aveva espresso tutta la sua preoccupazione. Antonio Zanicchi era stato ricoverato più o meno nei giorni in cui la sorella ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nelle ultime ore èildi Iva, questo il suo nome,77 anni e da diverso tempo era cardiopatico. Una terribile notizia per l’aquila di Ligonchio, che pochi giorni fafesteggiato la sua guarigione dal-19 dopo il ritorno dal ricovero in ospedale. Ivaera finalmente risultata negativa al virus, ma era l’unica della sua famiglia ad aver debellato l’infezione. Gli altri famigliari, infatti, erano ancora positivi al virus Sars-CoV-2 e proprio per la patologia della cantante di Zingaraespresso tutta la sua preoccupazione.era stato ricoverato più o meno nei giorni in cui la sorella ...

