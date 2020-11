Morto a 36 anni per il Covid | lacrime per Michele Izzo | lascia moglie e 2 figli

(Di mercoledì 25 novembre 2020)a 36per ilper, 36, di Arpaia (Benevento) è una delle più giovani vittime delin Valle Caudina. L’uomo era ricoverato da molti giorni al San Pio. Le sue condizioni di salute sono peggiorate repentinamente, è stato trasferito in terapia intensiva dove purtroppo è deceduto.e due. La Valle Caudina piange, strappato alla sua famiglia dala 36. L’uomo, residente ad Arpaia (è la prima vittima nel piccolo comune del Beneventano)duepiccoli e la ...

ItaliaRai : È morto a 60 anni Diego Armando #Maradona, leggenda del calcio mondiale. - Agenzia_Ansa : E' morto Diego Armando Maradona, lo riporta il quotidiano argentino Clarìn. Aveva 60 anni #ANSA - fanpage : Diego #Maradona è morto a 60 anni dopo un arresto cardiaco - UnoNemoNessuno : RT @confundustria: Ieri è morto sul lavoro Ugo 30 anni , giardiniere. Frega qualcosa a qualcuno ? - TOSADORIDANIELA : RT @alessiomagno1: Due minuti fa mi arriva un messaggio con il quale mi hanno avvisato che è morto di Covid un mio amico nell’ambito del la… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto anni

Buenos Aires: decine di migliaia di tifosi si sono stipati nello stadio dell’Argentinos Juniors, la prima squadra di Diego Armando Maradona, per salutare il fuoriclasse del pallone morto a 60 anni per ...Silvano, 75 anni, stroncato in una settimana dal virus. Il dolore del grande attore pistoiese: "Ho il cuore a pezzi. Sono distrutto" ...