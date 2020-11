Morte Maradona, tre giorni di lutto nazionale in Argentina (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il Governo argentino ha ufficializzato poco fa l’istituzione di tre giorni di lutto nazionale per commemorare Diego Armando Maradona, morto a 60 anni a causa di un arresto cardiaco. Una vera e propria leggenda del calcio mondiale e soprattutto l’argentino più famoso del mondo. Il presidente dell’Argentina, Alberto Fernandez, ha mandato un ultimo saluto a Diego Armando Maradona, il più grande tra i calciatori esistiti. Questo il tweet del numero uno del paese sudamericano: “Ci hai portato in cima al mondo. Ci hai reso immensamente felici. Sei stato il migliore di tutti. Grazie per essere esistito, Diego. Ci mancherai per tutta la vita”. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il Governo argentino ha ufficializzato poco fa l’istituzione di trediper commemorare Diego Armando, morto a 60 anni a causa di un arresto cardiaco. Una vera e propria leggenda del calcio mondiale e soprattutto l’argentino più famoso del mondo. Il presidente dell’, Alberto Fernandez, ha mandato un ultimo saluto a Diego Armando, il più grande tra i calciatori esistiti. Questo il tweet del numero uno del paese sudamericano: “Ci hai portato in cima al mondo. Ci hai reso immensamente felici. Sei stato il migliore di tutti. Grazie per essere esistito, Diego. Ci mancherai per tutta la vita”. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

