Morte Maradona | premier Conte | “Ha scritto pagine indimenticabili della storia del calcio”

"Il mondo intero piange la scomparsa di Maradona, che con il suo talento ineguagliabile ha scritto pagine indimenticabili della storia del calcio. Addio eterno campione". Anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte tramite un post su Twitter si unisce al cordoglio per la notizia della Morte di Diego Armando Maradona, avvenuta poche ore fa a Buenos Aires.

