Morte Maradona, l’ex presidente Ferlaino: «Ha dato tanto a Napoli, c’è solo da piangere» (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il cordoglio di Corrado Ferlaino per la Morte di Diego Armando Maradona Corrado Ferlaino è stato il presidente del Napoli degli scudetti e con esso anche di Diego Armando Maradona. E l’ex presidente azzurro, ai microfoni di SkyTG24, ha lasciato il suo messaggio di cordoglio per la Morte del Pibe de Oro. «Maradona è stato tanto per Napoli e per il Napoli. Io sono napoletano e come tutti i napoletani piangiamo e basta. Maradona, ha dato tanto a Napoli ed anche a me. Lui è stato male parecchie volte ma ha sempre superato le crisi. Questa volta no, c’è solo da ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il cordoglio di Corradoper ladi Diego ArmandoCorradoè stato ildeldegli scudetti e con esso anche di Diego Armando. Eazzurro, ai microfoni di SkyTG24, ha lasciato il suo messaggio di cordoglio per ladel Pibe de Oro. «è statopere per il. Io sono napoletano e come tutti i napoletani piangiamo e basta., haed anche a me. Lui è stato male parecchie volte ma ha sempre superato le crisi. Questa volta no, c’èda ...

Inter : ?? | RICORDO Il messaggio del club nerazzurro per Diego Armando Maradona, scomparso oggi all'età di 60 anni ?? - rtl1025 : ?? Il governo argentino ha decretato tre giorni di lutto nazionale per la morte di Diego Armando #Maradona. - Gazzetta_it : #Pelè: “Un giorno giocheremo a calcio insieme in cielo” #maradona - franceskino75 : calcio, nelle sue espressioni migliori non è gioco, è immediato svanire che supera l’azione. È il tempo eterno di c… - AngelicaDiLaur : RT @Masse78: Continenti in fiamme, morte di Kobe Bryant, pandemia mondiale, alluvioni, terrorismo, ed infine anche la morte di Maradona. C… -