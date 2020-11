Morte Maradona, il ricordo di Messi: «Mi tengo tutti i bei momenti vissuti insieme» (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il messaggio di cordoglio di Lionel Messi dopo la scomparsa di Diego Armando Maradona Lionel Messi ha vissuto tanti momenti con Diego Armando Maradona, due leggende del calcio argentino che si sono ritrovate insieme nella Seleccion. E nel giorno della scomparsa dell’ex Pibe de Oro, non poteva mancare il messaggio di cordoglio sui social del fenomeno del Barcellona. «Un giorno molto triste per tutti gli argentini e per il calcio. Ci lascia ma non va, perché Diego è eterno. Mi tengo tutti i bei momenti vissuti con lui e volevo approfittare per mandare le condoglianze a tutta la famiglia e agli amici. RIP». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il messaggio di cordoglio di Lioneldopo la scomparsa di Diego ArmandoLionelha vissuto tanticon Diego Armando, due leggende del calcio argentino che si sono ritrovatenella Seleccion. E nel giorno della scomparsa dell’ex Pibe de Oro, non poteva mancare il messaggio di cordoglio sui social del fenomeno del Barcellona. «Un giorno molto triste pergli argentini e per il calcio. Ci lascia ma non va, perché Diego è eterno. Mii beicon lui e volevo approfittare per mandare le condoglianze a tutta la famiglia e agli amici. RIP». Leggi su Calcionews24.com

