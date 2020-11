Morte Maradona, il logo del Napoli diventa nero sui social (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il Napoli ha cambiato l’immagine profilo sui propri social, cambiandola in una con il logo della società di colore nero in memoria di Maradona Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Diego Armando Maradona. E in particolar modo il Napoli, club in cui l’argentino ha fatto la storia e da sempre legato alla sua persona. La società partenopea, in segno di lutto, ha deciso di cambiare l’immagine profilo dei propri social passando dal classico azzurro al nero. Tutti si aspettano le nostre parole. Ma quali parole possiamo usare per un dolore come quello che stiamo vivendo? Ora è il momento delle lacrime. Poi ci sarà il momento delle parole.Diego ? pic.twitter.com/mjwhrSczPG — Official SSC Napoli ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ilha cambiato l’immagine profilo sui propri, cambiandola in una con ildella società di colorein memoria diIl mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Diego Armando. E in particolar modo il, club in cui l’argentino ha fatto la storia e da sempre legato alla sua persona. La società partenopea, in segno di lutto, ha deciso di cambiare l’immagine profilo dei propripassando dal classico azzurro al. Tutti si aspettano le nostre parole. Ma quali parole possiamo usare per un dolore come quello che stiamo vivendo? Ora è il momento delle lacrime. Poi ci sarà il momento delle parole.Diego ? pic.twitter.com/mjwhrSczPG — Official SSC...

