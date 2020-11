Morte Maradona, il Governo argentino conferma tre giorni di lutto nazionale (Di mercoledì 25 novembre 2020) Appresa la notizia della Morte di Diego Armando Maradona, il Governo dell’Argentina ha confermato tre giorni di lutto nazionale Diego Armando Maradona è stata una delle personalità di spicco di tutta l’Argentina. E proprio per questo, saputa la notizia della scomparsa dell’ex Pibe de Oro, il Governo argentino ha deciso di istituire tre giorni di lutto nazionale per ricordare la sua leggenda. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Appresa la notizia delladi Diego Armando, ildell’Argentina hato trediDiego Armandoè stata una delle personalità di spicco di tutta l’Argentina. E proprio per questo, saputa la notizia della scomparsa dell’ex Pibe de Oro, ilha deciso di istituire trediper ricordare la sua leggenda. Leggi su Calcionews24.com

