Morte Maradona, il cordoglio di Cristiano Ronaldo: «Lascia un'eredità senza limiti»

Anche Cristiano Ronaldo, fuoriclasse della Juventus, ha voluto ricordare, con un messaggio sui propri social, Diego Armando Maradona; scomparso questo pomeriggio. «Oggi dico addio a un amico e il mondo saluta un eterno genio. Uno dei migliori di sempre. Un mago senza pari. Se ne va troppo presto, ma lascia un'eredità senza limiti e un vuoto che non verrà mai colmato. Riposa in pace, numero uno. Non sarai mai dimenticato».

