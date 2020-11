Morte Maradona, i retroscena dall’Argentina: negli ultimi giorni era nervoso (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il Clarin, uno dei più importanti quotidiani argentini, rivela che negli ultimi giorni di vita Maradona era molto nervoso: i familiari avrebbero voluto portarlo a Cuba, dove Diego aveva già passato del tempo per uscire dal tunnel della Cocaina. La testata poi ci informa sull’ora e sulla causa del decesso, specificando che El Pibe De Oro ha accusato un grave problema cardiorespiratorio ed ha esalato l’ultimo respiro intorno a mezzogiorno. Maradona ha deciso di finire i suoi giorni a casa sua, a San Andrés (Buenos Aires), nella quale era ritornato dopo l’operazione per un ematoma subdurale. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il Clarin, uno dei più importanti quotidiani argentini, rivela chedi vitaera molto: i familiari avrebbero voluto portarlo a Cuba, dove Diego aveva già passato del tempo per uscire dal tunnel della Cocaina. La testata poi ci informa sull’ora e sulla causa del decesso, specificando che El Pibe De Oro ha accusato un grave problema cardiorespiratorio ed ha esalato l’ultimo respiro intorno a mezzogiorno.ha deciso di finire i suoia casa sua, a San Andrés (Buenos Aires), nella quale era ritornato dopo l’operazione per un ematoma subdurale. SportFace.

