Morte Maradona | Ferlaino | “C’è solo da piangere | che tristezza”

Corrado Ferlaino, presidente del Napoli degli scudetti in collegamento a SkyTg24, commentando la Morte di Diego Armando Maradona: "Maradona è stato tanto per Napoli e per il Napoli. Io sono napoletano e come tutti i napoletani piangiamo e basta. Maradona, ha dato tanto a Napoli ed anche a me. Lui è stato male parecchie volte ma ha sempre superato le crisi. Questa volta no, c'è solo da piangere".

