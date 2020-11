Morte Maradona | De Paul | “Sono molto triste | in Argentina siamo cresciuti col suo mito E’ per lui che ho voluto fare il calciatore”

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Rodrigo Deha parlato così delladi Diego Armandoai canali ufficiali dell’Udinese:sorpreso eper questa notizia. Noi argentinicon ildi Diego ed è il motivo per cui hoil calciatore, spero che ora possa solo riposare in pace. Il numero 10 è quello che l’ha reso grande e quando indosserò questa maglia penserò sempre a lui”. Foto: Zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

vaticannews_it : #25novembre #PapaFrancesco 'è informato della morte di Diego #Maradona, ripensa con affetto alle occasioni di incon… - rtl1025 : ?? Molti tifosi a #Napoli si stanno raccogliendo davanti al #murales di #Maradona , nei Quartieri Spagnoli. Tifosi… - rtl1025 : ?? Il governo argentino ha decretato tre giorni di lutto nazionale per la morte di Diego Armando #Maradona. - infoitsport : Morte Diego Armando Maradona. Il ricordo commosso di Bruscolotti :'Ho perso un amico vero' - infoitsport : Morte Maradona, messaggi da tutto il mondo: 'Addio leggenda' -

Ultime Notizie dalla rete : Morte Maradona

Lo stadio San Paolo accende le luci e illumina Napoli. Nella notte in cui la città, e il mondo, accolgono la triste notizia della morte di Maradona, qualcuno lancia ...Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha proclamato il lutto cittadino per la morte di Diego Armando Maradona. Le luci dello stadio San Paolo di Napoli resteranno accese tutta la notte in ricordo di ...