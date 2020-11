Morte Maradona, De Laurentiis: “Stella irraggiungibile nel firmamento del calcio, il tuo genio illuminerà i nostri cuori per sempre” (Di giovedì 26 novembre 2020) E’ arrivato anche il messaggio di Aurelio De Laurentiis, che ha voluto ricordare Diego Armando Maradona così su Twitter: “Caro Diego, orgoglio del popolo napoletano, stella irraggiungibile nel firmamento del calcio universale, amore, gioia, passione e arte. E finché il sole risplenderà, i nostri cuori saranno illuminati dalla luce del tuo genio”. Foto: sito ufficiale Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 26 novembre 2020) E’ arrivato anche il messaggio di Aurelio De, che ha voluto ricordare Diego Armandocosì su Twitter: “Caro Diego, orgoglio del popolo napoletano, stellaneldeluniversale, amore, gioia, passione e arte. E finché il sole risplenderà, isaranno illuminati dalla luce del tuo”. Foto: sito ufficiale Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Inter : ?? | RICORDO Il messaggio del club nerazzurro per Diego Armando Maradona, scomparso oggi all'età di 60 anni ?? - vaticannews_it : #25novembre #PapaFrancesco 'è informato della morte di Diego #Maradona, ripensa con affetto alle occasioni di incon… - rtl1025 : ?? Molti tifosi a #Napoli si stanno raccogliendo davanti al #murales di #Maradona , nei Quartieri Spagnoli. Tifosi… - annaalessandri9 : Raga dai, ma perché scrivete queste cose? Io non ho mai amato il Maradona PERSONA, eppure come tutti gli altri appa… - infoitsport : Morte Maradona: da Napoli a Buenos Aires, il pianto per Dieguito -