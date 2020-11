Morte Maradona | Clarence Seedorf | “Ti ho ammirato fin da bambino | il mondo ti avrebbe voluto di più”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 25 novembre 2020)ha dedicato un lungo post su Instagram alla memoria di Diego Armando, scomparso oggi a 60 anni. “Ti ho semprefin da, ilamato averti più a lungo – scrive l’olandese – Ci hai lasciato con lo stesso modo imprevedibile con cui eri solito dribblare in campo. La gente ti amerà per sempre e la tua eredità non morirà mai, ci lascia una leggenda, un’icona con un grande cuore.” Il post disu Instagram Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) SportFace.