Morte Maradona, anche Rafa Nadal ricorda il Pibe: “Uno dei più grandi sportivi della storia” (Di mercoledì 25 novembre 2020) A dimostrazione della grandezza di Diego Armando Maradona al di là del mondo del calcio, arrivano anche le parole di cordoglio di un fuoriclasse del tennis come Rafael Nadal. “Oggi il mondo dello sport in generale e del calcio in particolare hanno un vuoto – scrive il maiorchino su Twitter – Maradona è stato uno degli sportivi più grandi della storia. Il mio più sincero e sentito pensiero va alla sua famiglia, al mondo del calcio e a tutta l’Argentina.” Il tweet di Nadal Hoy el mundo del deporte en general y el fútbol en particular tiene un vacío. Se nos fue #Maradona uno de los deportistas mas grandes de la historia. Queda lo que hizo en el fútbol. Mi mas sincero y sentido pésame a su familia, al ... Leggi su sportface (Di mercoledì 25 novembre 2020) A dimostrazionegrandezza di Diego Armandoal di là del mondo del calcio, arrivanole parole di cordoglio di un fuoriclasse del tennis comeel. “Oggi il mondo dello sport in generale e del calcio in particolare hanno un vuoto – scrive il maiorchino su Twitter –è stato uno deglipiùstoria. Il mio più sincero e sentito pensiero va alla sua famiglia, al mondo del calcio e a tutta l’Argentina.” Il tweet diHoy el mundo del deporte en general y el fútbol en particular tiene un vacío. Se nos fue #uno de los deportistas mas grandes de la historia. Queda lo que hizo en el fútbol. Mi mas sincero y sentido pésame a su familia, al ...

Inter : ?? | RICORDO Il messaggio del club nerazzurro per Diego Armando Maradona, scomparso oggi all'età di 60 anni ?? - rtl1025 : ?? Il governo argentino ha decretato tre giorni di lutto nazionale per la morte di Diego Armando #Maradona. - Gazzetta_it : #Pelè: “Un giorno giocheremo a calcio insieme in cielo” #maradona - PincoPallinoQ : RT @Corriere: Napoli, la reazioni dei tifosi alla notizia della morte di Maradona - MaurizioTorchi2 : RT @Masse78: Continenti in fiamme, morte di Kobe Bryant, pandemia mondiale, alluvioni, terrorismo, ed infine anche la morte di Maradona. C… -