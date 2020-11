Molti italiani vogliono trasferirsi in vista delle feste (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il nuovo dpcm definirà la possibilità di trascorrere le vacanze di Natale nelle seconde case: ecco in che modo. Si potrà andare nelle seconde case per Natale? su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il nuovo dpcm definirà la possibilità di trascorrere le vacanze di Natale nelle seconde case: ecco in che modo. Si potrà andare nelle seconde case per Natale? su Notizie.it.

petergomezblog : Boccia: “Molti italiani non ci saranno più il prossimo Natale. Discutere di cenoni e feste con 600 morti al giorno… - repubblica : Coronavirus, Boccia: 'Molti italiani non ci saranno a Natale. Con 600 morti al giorno è fuori luogo parlare di ceno… - MediasetTgcom24 : Boccia: si parla di cenoni di Natale ma molti italiani non ci saranno più #natale - MgMariagrazia : RT @ClaudioDeglinn2: Ministro Boccia? '“Molti Italiani non ci saranno a Natale, con 600 morti al giorno è fuori luogo parlare di cenoni”.… - PatriotaIl : RT @ClaudioDeglinn2: Ministro Boccia? '“Molti Italiani non ci saranno a Natale, con 600 morti al giorno è fuori luogo parlare di cenoni”.… -