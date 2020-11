Milva oggi | che fine ha fatto | età | altezza | peso | nome vero | ex marito | amori | malattia | la figlia

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Il suoè Maria Ilva Biolcati ma il pubblico l’ha sempre chiamata, la tenace voce dalla lunga e folta chioma purpurea. Musicalmente parlando è sempre stata considerata la rivale di Mina avendo riscosso successo, tra gli anni ’60 e ’70, in parallelo con la cosiddetta Tigre di Cremona. Meno propensa alla luce dei riflettori, ha lavorato anche in teatro diventando una vera leggenda. Sin da giovane ha dimostrato di essere intraprendente e di grande indipendenza:eccezionale per i suoi tempi ancora di chiusura sociale soprattutto verso le donne. Dopo aver studiato canto a Bologna ha iniziato ad esibirsi nei locali notturni con ild’arte Sabrina. La svolta è arrivata in Rai: dopo aver vinto un concorso canoro ha avuto la possibilità di partecipare a Sanremo 1961 e da lì tutto è cominciato. Ma ...