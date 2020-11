Milano, pubblicità shock di un’agenzia di pompe funebri: “Promozione Covid, la bara te la regaliamo noi” (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Promozione Covid, la bara te la regaliamo”: la pubblicità shock di un’agenzia di pompe funebri “Promozione Covid, bara in omaggio, te la regaliamo noi”: è il contenuto shock della pubblicità dell’agenzia di pompe funebri Sve apparsa tra le vie di Milano. Nel cartellone è raffigurata anche l’immagine di un guantone da boxe che dà un pugno al Coronavirus. Una pubblicità che in breve tempo ha fatto il giro dei social e che ha indignato numerosi utenti, ma che, al tempo stesso, sembrerebbe essersi rivelata efficace. Secondo un rappresentante dell’agenzia, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 25 novembre 2020), late la”: ladidiin omaggio, te la: è il contenutodelladell’agenzia diSve apparsa tra le vie di. Nel cartellone è raffigurata anche l’immagine di un guantone da boxe che dà un pugno al Coronavirus. Unache in breve tempo ha fatto il giro dei social e che ha indignato numerosi utenti, ma che, al tempo stesso, sembrerebbe essersi rivelata efficace. Secondo un rappresentante dell’agenzia, ...

