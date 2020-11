Milano, da Regione Lombardia 8,8 milioni di euro per sostenere i progetti di volontariato (Di mercoledì 25 novembre 2020) 'Quest'anno, in Lombardia, il 48% delle associazioni del terzo settore ha dovuto fermare completamente le proprie attività a causa della pandemia da Coronavirus. Con il bando volontariato 2020 Regione ... Leggi su milanotoday (Di mercoledì 25 novembre 2020) 'Quest'anno, in, il 48% delle associazioni del terzo settore ha dovuto fermare completamente le proprie attività a causa della pandemia da Coronavirus. Con il bando2020...

Open_gol : Donati per l’ospedale in Fiera e mai utilizzati: Moncler chiede (e ottiene) la restituzione di 10 milioni da Region… - linuxian_5s : RT @Sabina1956: 'Anziani in coda per avere il #vaccinoantinfluenzale a #Milano in Piazza Duomo', lo apprendo adesso da Ferruccio #DeBortoli… - sca_loredana : RT @giuliocavalli: Caos vaccini antinfluenzali in Lombardia: la Regione perde 150mila dosi per una fornitura saltata - MargiePedersen : RT @Sabina1956: 'Anziani in coda per avere il #vaccinoantinfluenzale a #Milano in Piazza Duomo', lo apprendo adesso da Ferruccio #DeBortoli… - queenduck2 : RT @giuliocavalli: Caos vaccini antinfluenzali in Lombardia: la Regione perde 150mila dosi per una fornitura saltata -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Regione Lombardia, sanità al collasso, 81 sindaci della provincia di Milano alla Regione: cambiamo la legge Il Notiziario Vertenza Sangemini-Amerino, il tempo stringe e Agnello freme. Regione: «Ami, Fuori il piano»

di M. R. Manca ormai meno di un mese alla scadenza dei termini per la presentazione del piano concordatario da parte del gruppo Ami (il 23/12) e mentre sale l'attesa per il tavolo di giovedì al quale ...

Coronavirus in Lombardia, Fontana: "Dati già da zona gialla". Gallera: "Aprire negozi per Sant'Ambrogio"

Il governatore spera che da venerdì la Lombardia passi da zona rossa a zona arancione. L'assessore: "Numeri in netto miglioramento, speriamo ...

di M. R. Manca ormai meno di un mese alla scadenza dei termini per la presentazione del piano concordatario da parte del gruppo Ami (il 23/12) e mentre sale l'attesa per il tavolo di giovedì al quale ...Il governatore spera che da venerdì la Lombardia passi da zona rossa a zona arancione. L'assessore: "Numeri in netto miglioramento, speriamo ...