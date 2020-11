Milan, Ibrahimovic: “Infortunio? Ecco quanto starò fuori. Ho scoperto di essere positivo al Covid perché mi hanno cacciato dall’allenamento” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Parola a Zlatan Ibrahimovic.Il centravanti svedese ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'esito degli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione del bicipite femorale della coscia sinistra. L'infortunio, avventuo durante la gara di Serie A contro il Napoli terminata 3-1 in favore dei rossoneri, ha costretto all'uscita anzitempo per l'attaccante, precisamente al minuto 79. "Non è niente di grave, solo un paio di settimane", dice Ibrahimovic durante l'intervista concessa a Sportbladet.Milan, EA Sports risponde al tweet polemico di Ibrahimovic: “Noi rispettiamo gli accordi”Il centravanti svedese, poi, ha parlato anche del suo contagio da Coronavirus: "Quando mi hanno detto che ero positivo non ho capito niente. Mi stavo allenando e mi ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 25 novembre 2020) Parola a Zlatan.Il centravanti svedese ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'esito degli esami strumentali cheevidenziato una lesione del bicipite femorale della coscia sinistra. L'infortunio, avventuo durante la gara di Serie A contro il Napoli terminata 3-1 in favore dei rossoneri, ha costretto all'uscita anzitempo per l'attaccante, precisamente al minuto 79. "Non è niente di grave, solo un paio di settimane", dicedurante l'intervista concessa a Sportbladet., EA Sports risponde al tweet polemico di: “Noi rispettiamo gli accordi”Il centravanti svedese, poi, ha parlato anche del suo contagio da Coronavirus: "Quando midetto che eronon ho capito niente. Mi stavo allenando e mi ...

