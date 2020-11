Microsoft: come cambia la politica sulla privacy (Di mercoledì 25 novembre 2020) Microsoft ha aggiunto nuove linee guida alla sua politica sulla privacy. Queste due nuove disposizioni riguardano il trattamento delle richieste di dati da parte dei governi. Microsoft garantisce che proteggerà i dati sensibili nel caso di richiesta da parte di un governo. La società afferma che, se la legge non glielo impedirà, proteggerà i dati Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 25 novembre 2020)ha aggiunto nuove linee guida alla sua. Queste due nuove disposizioni riguardano il trattamento delle richieste di dati da parte dei governi.garantisce che proteggerà i dati sensibili nel caso di richiesta da parte di un governo. La società afferma che, se la legge non glielo impedirà, proteggerà i dati

Microsoft: come cambia la politica sulla privacy

Microsoft garantisce che proteggerà i dati sensibili nel caso di richiesta da parte di un governo. La società afferma che, se la legge non glielo impedirà, proteggerà i dati presenti sui server. Come ...

Xbox, entro un anno potrebbe diventare un'app per Smart TV

a Spencer è stato chiesto cosa impedisse a Microsoft di pubblicare un'app Xbox per quelle Smart TV che soddisfano specifiche hardware minime. (IGN Italia) Se ne è parlato anche su altre testate La ...

