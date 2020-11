Michelle Hunziker rivela: “Lui ci ha provato, ma stavo peggio” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Michelle Hunziker fa una rivelazione importante durante una diretta Instagram. È stata molto male, ma fortunatamente quell’incubo è finito Foto da Instagram: @therealhunzigramMichelle Hunziker è una delle più amate conduttrici della tv. In questo periodo sta spopolando con il talent All Together Now, show in onda su Canale 5. Molto attiva sui social network, in particolare su Instagram, Michelle ha tenuto una diretta dove ha fatto una rivelazione molto toccante. La conduttrice svizzera ha rivelato un retroscena sul suo partner a Striscia la Notizia, Gerry Scotti, che recentemente ha lottato contro il Covid-19, dopo aver passato 13 giorni in ospedale. “Gerry Scotti è un tipo che non vuole generare preoccupazione, ma più lui cercava di ... Leggi su chenews (Di mercoledì 25 novembre 2020)fa unazione importante durante una diretta Instagram. È stata molto male, ma fortunatamente quell’incubo è finito Foto da Instagram: @therealhunzigramè una delle più amate conduttrici della tv. In questo periodo sta spopolando con il talent All Together Now, show in onda su Canale 5. Molto attiva sui social network, in particolare su Instagram,ha tenuto una diretta dove ha fatto unazione molto toccante. La conduttrice svizzera hato un retroscena sul suo partner a Striscia la Notizia, Gerry Scotti, che recentemente ha lottato contro il Covid-19, dopo aver passato 13 giorni in ospedale. “Gerry Scotti è un tipo che non vuole generare preoccupazione, ma più lui cercava di ...

