Michele Dentice nessuna competizione | Marcia indietro per il cavaliere di Uomini e Donne

Leggi su giornal

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Da quando è arrivato aha sconvolto numerosi equilibri nello studio. Stiamo parlando di, il muscolosocampano che ha fatto perdere la testa a molte dame, ma ha anche fatto infuriare tanti cavalieri del parterre col suo comportamento. Tuttavia,sembra non temeree ha fatto diverse mosse inaspettate a. Infatti, sembrava che la conoscenza con Roberta Di Padua fosse definitivamente finita. Per diversi giorni, dama esembravano aver voltato pagina ed essere pronti a buttarsi in nuove conoscenze, nonostante la delusione. Tuttavia, secondo quanto emerso dalle prime anticipazioni delle ...